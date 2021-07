Radfahrer verletzt

Am 31.07.2021 gegen 05:50 Uhr befuhr ein Kleintransporter die Breitlerstraße Bad Sobernheim in Richtung Innenstadt.

An der Kreuzung zum Kuhweg missachtete er ein Stoppschild (VZ206) und stieß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer zusammen. Der 57-jährige Radfahrer wurde hierbei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und dem Transporter entstand leichter Sachschaden. Die Polizei Kirn empfiehlt auch bei kurzen Fahrten das Tragen eines Fahrradhelmes um bei einem Sturz oder Unfall das Risiko von Kopfverletzungen zu verringern.



