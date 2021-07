Radfahrer verletzt

Zu diesem Zeitpunkt war ein 55 jähriger mit seinem Rad in gleicher Richtung unterwegs. In Höhe Anwesen 143 überholte der Transporter den Radfahrer, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Aufgrund eines entgegenkommenden PKW lenkte der 34 jährige sein Fahrzeug zu früh nach rechts ein, so dass er den zu diesem Zeitpunkt rechts neben ihm fahrenden Radfahrer mit dem Fahrzeugheck touchierte. Der Radfahrer kam zu Fall. Er zog sich durch den Sturz mehrere Schürfwunden im Bereich des Kinns und des linken Knies zu. Zudem besteht der Verdacht einer Schulterfraktur. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.



