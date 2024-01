Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Dienstag, 23.01.2024 gegen 19:30 Uhr wurde ein 40-jähriger Fahrradfahrer in Bingen von einem Auto erfasst, stürzte und verletzte sich leicht.

Zuvor fuhr der Radfahrer die Mainzer Straße in Bingen in Fahrtrichtung Bingen-Kempten und wollte in eine Grundstückseinfahrt nach links abbiegen. Hierzu bremste er ab. Der hinter ihm befindliche Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrrad auf. Beim Sturz zog sich der Radfahrer mehrere Prellungen zu. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim Autofahrer leichten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest bestätigte dies und zeigte einen Wert von 0,38 Promille. Gegen den 81-jährigen Autofahrer wurden Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.



