Bingen (ots). L214, 29.09., 10.00-14.00 Uhr. Auf der Strecke L214 wurden gestern in Höhe Waldalgesheim außerhalb geschlossener Ortschaften, in der 50 km/h-Zone, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es fuhren 23 PKW`s zu schnell. Dabei wurden 6 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen aufgenommen und 17 Verwarnungen ausgesprochen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 91 km/h.



