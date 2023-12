Quad Diebstahl in der Berliner Straße

In der Nacht von Freitag auf Samstag 09.12.23 kam es zu einem Diebstahl eines Quads in der Berliner Straße.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa



Das schwarze Quad der Geschädigten Anwohnerin war demnach auf einem öffentlichen Parkplatzgelände in der Berliner Straße Hausnummer 27 abgestellt.

Dort wurde es dann durch unbekannte Täter, vermutlich durch verladen auf einen Anhänger entwendet.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder verdächtige Personen bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell