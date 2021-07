Privater PKW mit Blaulicht (Frontblitzer) unterwegs

Frontblitzer ausgerüstet sei und diesen bei seiner Fahrt auf der A 61 und der B 41 in Fahrtrichtung Kirn eingeschaltet hätte.



Eine Polizeistreife konnte den weißen Hyundai (SUV) noch auf der B 41 aufnehmen und schlussendlich an der Anschlussstelle Rüdesheim (Bad Kreuznach) einer Verkehrskontrolle unterziehen. In der Zwischenzeit baute der Fahrzeugführer den Frontblitzer noch während der Fahrt ab und versuchte diesen im Fußraum zu verstecken.



Im Rahmen der Kontrolle wurde der Frontblitzer jedoch noch an die Kollegen übergeben.

Über die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Amtsanmaßung wurde der 26-jährige Fahrzeugführer hingewiesen. Darüber hinaus wird im Nachgang noch ermittelt, in wie weit es zu einer gefährdeten Fahrweise für andere Verkehrsteilnehmer gekommen sein könnte. Diesbezüglich sucht die Polizei Bad Kreuznach Zeugen, die möglicherweise genötigt wurden und entsprechende Angaben machen können.



