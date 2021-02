Polizeilicher Corona-Einsatz am Weiher

Sprendlingen, 24.02. Am Weiher, 16:00 – 18:00 Uhr. Am Nachmittag wurden mehrere Personen auf einem Bolzplatz gemeldet, die dort grillten, Alkohol tranken und laut Musik hörten.

Bingen (ots). Sprendlingen, 24.02., Am Weiher, 16:00 – 18:00 Uhr. Am Nachmittag wurden mehrere Personen auf einem Bolzplatz gemeldet, die dort grillten, Alkohol tranken und laut Musik hörten. Die Personen würden weder Abstand halten noch Masken tragen. Bei Eintreffen der Polizeibeamt*innen bestätigte sich dieser Sachverhalt. Einige Personen flüchteten. 10 der Anwesenden konnten kontrolliert werden. Hierbei fanden sich bei 4 Personen geringe Mengen Marihuana. Zudem wurde ein Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Drogenfahrt sichergestellt sowie das Fahrrad eines Flüchtigen, welches dieser zurückließ. Insgesamt wurden 10 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung eingeleitet. Daneben wurde 4 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell