Polizeibeamter nach Angriff verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:00 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung in Gensingen in der Mainzer Straße gemeldet.

Zwei Männer waren im Streit aneinandergeraten und hatten gegenseitig aufeinander eingeschlagen.



Um den Streit zu schlichten, waren Polizeibeamte schnell am Einsatzort. Unmittelbar nach Eintreffen wurde einer der Beamten von einem Täter (33 Jahre) in aggressiver Art und Weise durch Schläge angegriffen. Auch der zweite Täter (50 Jahre) ließ sich von den Einsatzkräften nicht beruhigen. Er beleidigte und bedrohte die Beamten. Als er aggressiv in Richtung der Einsatzkräfte agierte, musste der „TASER“ angedroht werden. Um die Situation zu entschärfen wurden beide Männer gefesselt. Hierbei kam es zu weiteren Widerstandshandlungen. Die beiden Täter wurden schließlich dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Die Ursache des Streits konnte bislang noch nicht geklärt werden und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Offensichtlich handelte es sich jedoch um familiäre Angelegenheiten. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Einer der Beamten wurde leicht verletzt.



