Polizei sucht Unfallzeugen: Unfallflucht auf B 41, Anschlussstelle Winzenheim

Bad Kreuznach (ots) – Am Mo., 07.12.2020, gegen 16.50 Uhr, fuhr ein weißer Ford-Bus an der Anschlussstelle Bad Kreuznach-Winzenheim auf die B 41 Richtung Bad Sobernheim auf. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B 41 in gleicher Höhe fahrenden PKW-Fahrers. Dieser wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kollidierte dann aber dort mit einem ebenfalls in gleicher Richtung fahrenden weiteren PKW. Gesamtschaden: 3000 Euro. Die 3 beteiligten Fahrzeuge hielten kurz an. Der auf die B 41 auffahrende Verursacher floh anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug, insbesondere dem Kennzeichen, bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.-Nr.: 0671-88110.



