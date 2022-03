Polizei sucht flüchtige Fahrradfahrerin

Am Mo. 07.03.2022, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine Fahrradfahrerin auf dem Diakoniegelände in Bad Kreuznach die Hans-Schumm-Straße (Verbindungsweg am Parkhaus vorbei) aus Richtung Alzeyer-Straße kommend in Richtung Rheingrafenstraße.

Bad Kreuznach (ots) –



Am Mo., 07.03.2022, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine Fahrradfahrerin auf dem Diakoniegelände in Bad Kreuznach die Hans-Schumm-Straße (Verbindungsweg am Parkhaus vorbei) aus Richtung Alzeyer-Straße kommend in Richtung Rheingrafenstraße.

Dabei übersah sie offenbar die geschlossene Schranke in Höhe der Parkhauseinfahrt und kollidierte mit dieser. Die junge Frau stürzte, die Schranke wurde beschädigt (3000 Euro). Die Radlerin verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Vorfall wurde durch eine Kamera aufgezeichnet.



Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.Nr.: 0671-8811-100



