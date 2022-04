Polizei rettet Entenküken – spätere Zusammenführung mit der Entenmutter geglückt

Am Ostersonntag gegen 11:45 Uhr meldete eine Anwohnerin drei Entenküken, die vom Dach eines Seniorenheims in Bad Kreuznach herabspringen.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Entenküken vor Ort festgestellt werden. Zum Schutz der Tiere und da sich kein Muttertier in der näheren Umgebung befand, wurden die bislang unverletzten Küken eingefangen und zunächst zur Polizeidienststelle Bad Kreuznach verbracht, um sie von dort in artgerechte Obhut zu übergeben. Etwa zwei Stunden später meldete sich die Anwohnerin erneut und teilte mit, dass sie nun die Entenmutter sowie drei weitere Küken am Seniorenheim gesichtet habe. Die Tiere seien von Passanten in Richtung der Nahe geleitet worden. Die drei zuvor in Obhut genommenen Entenküken wurden ebenfalls dorthin gebracht und die Entenfamilie unter Applaus von Passanten wieder zusammengeführt.



