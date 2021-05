Polizei rettet acht Entenkücken und ihre Mutter von der B41

Am 12.05.21 gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei von Verkehrsteilnehmern mehrere Entenküken auf der Fahrbahn der B41, in Fahrtrichtung der A61, in der Unterführung bei Bad Kreuznach-Ippesheim gemeldet.

Von der Streife konnten acht Entenküken und ihre Mutter auf der B41 festgestellt werden. Die Entenküken wurden in einen Pappkarton gesetzt und in die Weinberge verbracht. Die Entenmutter folgte ihren Kindern und die Familie konnte wieder zusammengeführt werden. Für das Einfangen der Küken musste die B41 kurzzeitig in Fahrtrichtung der Autobahn gesperrt werden.



