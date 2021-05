Bad Kreuznach

Polizei Bad Kreuznach kann entlaufene Dogge auffinden und an Besitzern aushändigen

Eine 45 jährige Frau meldete am 13.05.21 gegen 23:55 Uhr der Polizei, dass ihre deutsche Dogge samt Schleppleine im Bereich der Gensinger Straße in Bad Kreuznach in ein Waldstück gelaufen sei.