Pkw-Fahrerin war betrunken unterwegs / Passat-Fahrer gesucht

Am Montagabend kam es gegen 18:45 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt durch eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreisgebiet.

Mehrere Zeugen meldeten, dass die 51-Jährige zunächst auf der B41 und später auf der L236 Schlangenlinien gefahren wäre.

Die Einsatzkräfte der Polizei Bad Kreuznach konnten die 51-Jährige schließlich an ihrer Wohnanschrift antreffen. Die Frau war stark alkoholisiert und brachte es auf einen Wert von 1,72 Promille. Der 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Bad Kreuznach nach dem Fahrer eines silbernen VW-Passats, welcher auf der L236 zwischen Rüdesheim und Hargesheim die 51-Jährige überholt hatte. Hierbei soll es laut Zeugenaussagen fast zu einem Verkehrsunfall gekommen sein.



