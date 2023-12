PKW-Fahrerin missachtet Vorfahrt; Motorradfahrer schwer verletzt

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa



Eine 50-jährige PKW-Fahrerin hatte mit ihrem schwarzen Kleinwagen die K8 aus Richtung Meckenbach befahren, um anschließend nach links in die Auffahrt zur B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach abzubiegen. Dabei übersah sie im Gegenverkehr einen 36-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Meckenbach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 36-Jährige zu Boden und zog sich zwar schwere aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Die Unfallverursacherin erlitt nur leichte Verletzungen an den Händen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen an der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell