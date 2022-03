PKW-Fahrer fährt Zweiradfahrer an und flüchtet

Der 16-jährige Zweiradfahrer aus Bretzenheim befuhr mit seinem 125er Motorrad die B48 in Fahrtrichtung Bretzenheim, als er auf einen Zweiradfahrer aufmerksam wurde, der im rechten Grünstreifen stand. Der Motorradfahrer wendete und stellte sich in entgegengesetzte Fahrtrichtung an den Fahrbahnrand um Hilfe anzubieten. Er saß hierbei weiterhin auf dem Motorrad, mit eingeschaltetem Licht, als plötzlich ein PKW aus Richtung Kreuznach kommend ungebremst seitlich mit der Fußraste des Motorradfahrers kollidierte. Dadurch erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen am rechten Fuß und fiel nach links vom Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit.

Der unfallverursachende PKW fuhr ohne anzuhalten in Richtung Bretzenheim davon.

Am Fahrzeug des Flüchtigen müssten eindeutige Schäden an der rechten Fahrzeugseite zu sehen sein. Zeugen, denen ein silberner/ grauer PKW (vermutlich Marke Opel), in der Tatnacht, oder in den nächsten Tagen aufgefallen ist bzw. auffallen sollte, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.



