Bingen

PKW-Diebstahl

Am Samstag den 22.05.2021 zwischen 09:52 Uhr und 10:22 Uhr wurde in der Gaußstraße 22 in 55411 Bingen am Rhein auf einem Privatparkplatz ein PKW (blauer Audi) durch einen schwarzen Abschleppwagen widerrechtlich entwendet.