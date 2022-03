PKW überschlägt sich – Fahrerin leicht verletzt

Am Mittwoch, 30.03.2022 gegen 09 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit ihrem PKW die L 236 aus Richtung Hergenfeld kommend in Fahrtrichtung Hargesheim.

In einer Rechtskurve verlor die ortsfremde Fahrerin die Kontrolle über ihren PKW und kam nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte eine Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Mithilfe eines Ersthelfers konnte sich die Fahrerin selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die L 236 war für die Dauer von ca. 45 Minuten vollständig gesperrt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. Die Freiwillige Feuerwehr Hargesheim war ebenfalls im Einsatz und unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Pressestelle



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell