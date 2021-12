PKW überschlägt sich: Fahranfänger leicht verletzt

Gem. Meddersheim (ots) – Am Freitag, den 10.12.2021 kam es am frühen Morgen gegen 05:45 Uhr auf der L232 zu einem Alleinunfall.

Hierbei überschlug sich der beteiligte Kleinwagen.



Ein 18-Jähriger war mit seinem Fiat auf der L232 aus Merxheim kommend in Richtung Meddersheim unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts auf das Bankett geriet und anschließend beim Gegenlenken übersteuerte. Hierbei brach das Fahrzeugheck aus, sodass der Fahranfänger die Kontrolle verlor und nach links von der Fahrbahn in die angrenzende Wiese abkam, auf der sich der PKW anschließend einmal überschlagen hatte. Der 18-jährige Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeugwrack, welches auf dem Dach zum Liegen kam, befreien.

Glücklicherweise trug der Heranwachsende nur leichte Verletzungen davon. Sein Fiat hingegen erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.



