PKW in der Straße „Im Mittelpfad“ beschädigt

Bingen am Rhein (ots) – Am 27.03.2021, in der Zeit von 12.00 bis 17.30 Uhr, wurde ein geparkter PKW der Marke VW, Modell Touran, Farbe blau, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Die Beschädigung wird im vorderen linken Bereich der Stoßstange und Kotflügel festgestellt. Die Unfallörtlichkeit befindet sich in der Straße „Im Mittelpfad“ in Höhe des Anwesens Nr. 20, 55411 Bingen am Rhein. Hinweise auf den Verursacher sind bislang nicht bekannt, so dass die Polizei auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen ist.

Ihre Polizei in Bingen können sie unter der bekannten Telefonnummer 06721-9050 jederzeit erreichen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell