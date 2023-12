PKW gerät in Gegenverkehr; Beteiligte bleiben unverletzt

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa



Ein 32-jähriger Mann aus NRW war mit seinem VW Polo auf der L234 in Richtung Oberstreit unterwegs als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Der 49-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Ford konnte nicht mehr ausweichen, sodass die Fahrzeuge frontal kollidierten. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer bei dem Zusammenstoß unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000EUR. Gegen den Polo Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



