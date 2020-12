Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 14:00 Uhr

Bad Sobernheim:

Parkplatzunfall

Am 28.09.2020, gegen 11:15 Uhr, verursachte ein 83-jähriger Autofahrer auf dem Kundenparkplatz eines Telekommunikationsgeschäfts in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim einen Unfall mit Sachschaden an einem parkend abgestellten roten PKW.