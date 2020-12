Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 22:20 Uhr

Parkenden PKW gestreift und geflüchtet

Odernheim am Glam (ots) – Am 01.11.2020 gegen 18:10 Uhr streifte ein PKW in der Staudernheimer Straße ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug.