Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bingen (ots). Waldalgesheim, 10.03., Provinzialstraße, 10:58 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde ein auffälliges BMW-Fahrzeug auf einem Supermarkt-Parkplatz gesichtet. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses aktuell als `ohne Versicherungsschutz` ausgeschrieben war. Der 26-jährige Fahrzeugbesitzer konnte vor Ort angetroffen werden und gab an, das Auto erst vor Kurzem erworben zu haben. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer auch nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen `Fahren ohne Versicherungsschutz` sowie `Fahren ohne Fahrerlaubnis` eingeleitet.



