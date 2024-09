Ölspur von Hochstetten-Dhaun bis zum Kirner Steinbruch; Zeugen gesucht!

Anzeige

Eine Überprüfung ergab, dass die Ölspur auf dem Gelände einer Tankstelle in Hochstetten-Dhaun startete. Von dort zog sie sich über die Binger Landstraße (L183) bis hin zum Kirner Steinbruch. Weiter konnte die Spur nicht verfolgt werden. Die Straßenmeisterei und ein Ölbeseitigungsunternehmen mussten verständigt werden, um die Fahrbahn zu reinigen.

Die Suche nach dem Verursacher oder der Verursacherin läuft. Die Videoaufzeichnungen der Tankstelle werden noch ausgewertet.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Kirn unter der 06752 1560 erbeten.



