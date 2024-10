Bingen

Nutzer eines dreirädrigen Mopeds zur Güterbeförderung wird unter Cannabiseinfluss auf dem Radweg erwischt

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 27.10.24 gegen 17:20 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen auf ein dreirädriges Moped zur Güterbeförderung aufmerksam, welches den Radweg in Bingen Büdesheim in Fahrtrichtung Münster-Sarmsheim befuhr.