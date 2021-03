Bingen

Nötigung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Der Geschädigte befuhr am 18.03.2021, gegen 09:20 Uhr, die L419 von dem Globus-Logistiklager in Bingen-Kempten kommend in Richtung der Rheinwelle in Ingelheim,als er auf Höhe des Kreisverkehrs Gaulsheim/Ockenheim von einem dunkelblauen Fahrzeug mit Mainzer-Kennung und deren Fahrzeuginsassen mehrfach zum Anhalten genötigt wurde.