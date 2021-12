Bingen (ots).



Bingen, 22.12., Carl-Puricelli-Platz, 11:00 Uhr. Eine Frau parkte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz und stellte ihren Kinderwagen neben die hintere Tür der Fahrerseite auf den freien Parkplatz, um das Kind ausladen und in den Kinderwagen verbringen zu können. Eine andere Fahrzeugführerin blieb vor der freien Lücke stehen und fing an zu hupen. Schließlich stieg sie aus und drohte der Frau, `wenn sie nicht den Kinderwagen entferne, würde sie darüberfahren`. Nach einem Wortgefecht entfernte sich die Frau in Richtung Stadt.



