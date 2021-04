Neuer Hinweis und erneuter Aufruf: Diebstahl Winzer

Wie wir bereits am 24.03. berichteten, wurden im Zeitraum vom 09.03.20.03. im an der Dr. Sieglitz-Straße angrenzenden Weinberg ca. 50 Weinreben samt Wurzeln entwendet. Eine Zeugin konnte nun am Sonntag, 21.03.21, zu Beginn der Dämmerung einen ca. 20-30 Jahre alten Mann beobachten, welcher aus Richtung der Weinberge/Wendehammer Dr. Sieglitz-Straße zügig in Richtung Schloßbergstraße ging.

Wer kann Hinweise zu dieser Person geben?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell