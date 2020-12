Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 14:00 Uhr

Bad Kreuznach- Gem. Hüffelsheim (ots) – Bei der am 04.07.2020 in der Gemarkung Hüffelsheim aufgefunden männlichen Leiche handelt es sich um den 56-Jährigen aus Bad Kreuznach, der mit seinem Motorrad unterwegs war und seit dem 22.06.2020 als vermisst galt. Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Einwirkung durch Dritte.

Der Vermisste ist folglich eines natürlichen Todes gestorben. Dies ergab die rechtsmedizinische Untersuchung in der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.



