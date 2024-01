Nachtrag zum Brand Viktoriastraße

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die Ermittlungen zu dem Brand vom 13. Januar 2024 in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach aufgenommen.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration





Der Brandort wurde am Dienstag, dem 16. Januar 2024 durch Brandermittler der Kriminalpolizei und einem Sachverständigen

für Brandursachen untersucht. Die dabei gewonnen Erkenntnisse sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen und führen zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.



Die am Brandtag vorläufig festgenommene Person ist noch am selben Morgen ohne weitere strafprozessuale Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden.



