Nachtrag zu Verkehrsunfallflucht in Gensingen.

Sie konnte den Verkehrsunfall am 05.11.2021, gegen 07.30 Uhr beobachten. Bei dem flüchtigen PKW habe es sich um einen blauen VW Golf gehandelt. am Steuer habe eine ca. 30 Jahre alte Frau mit dunkelblonden/orangefarbenen Haaren gesessen.

Die Zeugin hat sich leider das Kennzeichen nicht gemerkt.



