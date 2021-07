Bad Kreuznach

Nachtrag zu dem schweren Verkehrsunfall auf der Pfingstwiese: Fahrschülerin nach Verkehrsunfall verstorben

Es wird auf die Ursprungsmeldung vom 03.07.2021, um 19:49 Uhr, verwiesen. Nachtrag: Die am 03.07.2021, um 17:15 Uhr, mit einem Motorrad verunglückte 56jährige Fahrschülerin ist in der Nacht zum 04.07.2021 ihren Verletzungen erlegen. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.