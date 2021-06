Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

Eine Streifenbesatzung konnte den Pkw schließlich vor Ort auffinden. Der graue Mitsubishi wies starke Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf und war nicht mehr fahrbereit.



Die vermeintliche Unfallstelle konnte auf der B 41, etwa 100m vor der Anschlussstelle Rüdesheim, in Fahrtrichtung A 61, festgestellt werden. Der Pkw fuhr an der Unfallstelle aus unbekannten Gründen nach links in die dortige Schutzleitplanke und beschädigte diese.



Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7000EUR.



Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich unverzüglich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



