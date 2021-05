Nach kurzer Flucht gestellt

Am frühen Montagmorgen, den 17.05.2021, gegen 03.45 Uhr meldete eine aufmerksame Beobachterin einen Hund in einem geparkten Fahrzeug in der Breitlerstraße in Bad Sobernheim.

Da keine Personen in der Nähe des Fahrzeuges zu sehen waren, machte sich die Dame Gedanken um das Tier. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits vor einiger Zeit außer Betrieb gesetzt wurde. Als die Beamten das Fahrzeug in Augenschein nehmen wollten, hatte der Fahrer sich bereits mit dem Fahrzeug in Bewegung gesetzt um dieses von der Örtlichkeit zu verbringen. Hierbei sollte er dann in der Westtangente einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, flüchtete jedoch fußläufig. Nach kurzer Verfolgung konnte der 38- Jährige jedoch gestellt und festgenommen werden. Da er zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



