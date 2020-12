Mountainbike und Funkfernbedienung sichergestellt – Polizei sucht Eigentümer

Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 10:20 Uhr

Bad Kreuznach (ots) – Im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme wurde bereits am 21.7.2020 ein Fahrrad sichergestellt, dass vermutlich aus einem Diebstahl stammt. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon. Auf dem Rahmen ist ein silberner Schriftzug „Canyon“ angebracht. Am Rahmen befindet sich eine blaue Flaschenhalterung.



Im Zusammenhang weiterer polizeilicher Ermittlungen wurde am 05.08.2020 eine Funkfernbedienung der Marke Hörmann mit einem schwarzen Schlüsselanhänger „Werbeartikel – khexklusic“ sichergestellt.



Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu den sichergestellten Gegenständen und deren Eigentümer geben?



Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Bad Kreuznach Kommissariat 6 Telefon: 0671- 8811-100



