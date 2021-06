Motorradunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kirn (ots). Am späten Nachmittag des Fr., 25.06.2021, gegen 17:50 Uhr, kam es auf der L377 zwischen Staudernheim und Abtweiler zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der allein beteiligte Motorradfahrer verlor von Abtweiler kommend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Idar-Oberstein eingeliefert.

Am Motorrad entstand Totalschaden.



Die L377 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter 06752-1560 zu melden.



