Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 15:13 Uhr

Bingen am Rhein (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollte ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Bingen seine Fahrkünste unter Beweis stellen.

Am Rupertsberg setzte er zu einem sogenannten `Wheelie´ an. Dieser endete jedoch im Heck eines vor ihm fahrenden PKW. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Von seinem Führerschein durfte er sich vorerst verabschieden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell