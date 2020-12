Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

Meddersheim (ots). Am Donnerstag, den 23.07.2020 gegen 14:20 Uhr befuhr ein 67-jähriger Kradfahrer mit seiner Harley-Davidson die Landstraße 376 von Lauschied kommend in Fahrtrichtung Meddersheim. Ein aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kommender dunkler Kleinwagen verstieß im Kurvenbereich, kurz vor der dortigen Lohmühle, gegen das Rechtsfahrgebot, sodass der Motorradfahrer diesem ausweichen musste und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden am Motorrad. Der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin des dunklen Kraftfahrzeugs, sowie eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen. Tel.: 06752-1560



