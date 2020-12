Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 15:50 Uhr

Lauschied (ots). Am 26.08.2020 befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer gegen 13:00 Uhr die L376 von Meddersheim in Richtung Abtweiler im Rahmen einer Ausbildungsfahrt . Kurz vor der Einmündung nach Lauschied verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad, als er von einer Windböe erfasst wurde. Hierbei prallte das Motorrad gegen die Seitenschutzplanken. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber geborgen. Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen einspurig gesperrt werden.



