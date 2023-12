Mofafahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall

Am Freitag, den 22.09.2023, befährt eine 67-jährige Mofafahrerin die Hochstraße in Richtung Wilhelmstraße.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

An der Einmündung zur Wilhelmstraße verliert diese plötzlich aus medizinischen Gründen das Bewusstsein und stürzt gegen einen dort an der Lichtzeichenanlage wartenden PKW. Durch die vor Ort befindlichen Zeugen werden unmittelbar die Polizei und Rettung informiert, welche beim Eintreffen Reanimationsmaßnahmen einleiten.

Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr wird ein Sichtschutz aufgebaut und die Unfallstelle abgesichert.

Durch den Unfall und die damit verbundene Sperrung der Hochstraße staut sich der Verkehr in beide Richtungen.

Die Mofafahrerin wird noch bei fortlaufender Reanimation ins Krankenhaus verbracht, wo sie schließlich verstirbt.

Die Angehörigen, welche durch Bekannte informiert wurden, werden psychologisch betreut.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell