Mit Laserpointer Pkw-Fahrerin geblendet – Zeugen gesucht!

) (ots). Am Donnerstagabend, gegen 20:55 Uhr, meldete eine 63-jährige Pkw-Fahrerin, dass sie soeben während der Fahrt von einem grünen Laserpointer geblendet worden wäre. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter aus einem weißen oder silberfarbenen Pkw (möglicherweise VW Golf) heraus mit einem Laserpointer auf die B41 (Richtungsfahrbahn Bad Sobernheim) geleuchtet. Hierbei traf der Laserstrahl die 63-Jährige im Gesicht, so dass diese kurzzeitig stark geblendet wurde. Die 63-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt und konnte ihre Fahrt sicher fortsetzen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, war der gesuchte Pkw bereits geflüchtet. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei Bad Kreuznach bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise.



