Mehrfache Fahrten unter Drogeneinfluss im Binger Dienstgebiet

Der Anfang machte ein 39-jähriger Mann aus Bingen, welcher am Abend des 13.08 gegen 19:15 Uhr mit seinem PKW in der Stadtstraße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei ihm konnte eine Beeinflussung der Stoffgruppen Cannabis und Amphetamin festgestellt werden. Am Morgen des 14.08 wurde gegen 06:35 Uhr dann ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen in der Straße Zum Naheblick in Grolsheim mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ohne Fahrerlaubnis auffällig gewesen, auch am heutigen Tag konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, ebenfalls stand er erneut unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Form von Amphetamin. Zu guter Letzt wurde am Nachmittag des 14.08.2024 gegen 17:55 Uhr ein 41-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Landkreis Mainz-Bingen auf der L400 bei Gensingen mit seinem Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm konnte die Beeinflussung durch die Stoffgruppe Cannabis nachgewiesen werden. Alle Fahrzeugführer müssen sich nun in sämtlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.



