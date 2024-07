Sprendlingen

Mehrfach vom Pech verfolgt

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Mehrfach vom Pech verfolgt wurde am Abend des 13.07.2024 gegen 18:00 Uhr ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms, welcher mit seinem E-Scooter in der Genlisstraße in der Ortslage Sprendlingen unterwegs war, hier ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam und dabei leicht verletzt wurde.