Bad Kreuznach

Mehrere Verletzte nach Gebrauch von Reizgasspray in einer Diskothek

Am 21.02.2024, um 02:32 Uhr, kam es in einer Diskothek in Bad Kreuznach, Am Grenzgraben, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Heranwachsenden im Alter von 18 Jahren und einem Jugendlichen im Alter von 16 Jahren.