Mehrere Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet

Den Anfang machte gegen 21 Uhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer. Bei der Verkehrskontrolle in der Ortslage Hargesheim verlief ein Urintest positiv auf THC und Kokain.

Kurz vor Mitternacht ging der Polizei dann im Stadtgebiet Bad Kreuznach eine 23-jährige PKW-Fahrerin ins Netz, auch sie stand unter BtM-Einfluss (Urintest THC positiv).

Keine zwei Stunden später konnte dann ein 59-jähriger PKW-Fahrer in der Gemarkung Rüdesheim dabei festgestellt werden, wie er bei einer Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille auf der L236 unterwegs war. Im Rahmen der Maßnahme wurde bekannt, dass er darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Bei den drei Fahrzeugführenden wurde jeweils die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt in allen Fällen untersagt.



