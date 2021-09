Mehrere Schüsse im Bereich der Klappergasse

Am Montag, 27.09.2021 gegen 15:40 Uhr, wurden durch mehrere Personen Schüsse im Bereich der Klappergasse im Stadtgebiet Bad Kreuznach gemeldet.

Zwei Männer sollen mehrfach mit einer Schusswaffe in die Luft geschossen haben. Aufgrund detailreicher Personenbeschreibungen konnte schnell ein 63-jähriger Mann und dessen 30-jähriger Sohn im unmittelbaren Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem älteren der beiden Männer konnte im Rahmen der Durchsuchung eine Schreckschusspistole in der Jackeninnentasche aufgefunden werden. Die Pistole wurde sichergestellt. Der Mann ist nicht im Besitz eines Waffenscheins und zeigte darüber hinaus kein Verständnis für die polizeiliche Maßnahme. Es sei nur „Spaß“ gewesen.



