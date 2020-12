Mehrere Sachbeschädigungen – Täter gesucht!

Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 14:01 Uhr

Bad Kreuznach und Hackenheim (ots) – In der Nacht vom 04.07.2020 auf den 05.07.2020 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach.



1. Hackenheim: Hier wurden zwei Bushaltestellen in der Volxheimer Straße in Hackenheim beschädigt. Es wurden die jeweiligen Glasscheiben eingeschlagen. Die Schadenshöhe beläuft sich vermutlich auf mehrere hundert Euro.



2. Rheingrafenstraße Bad Kreuznach: An der dortigen Bushaltestelle kam es zu einer gleichgelagerten Beschädigung der Scheiben. Auch hier dürfte größerer Sachschaden entstanden sein.



3. Stromberger Straße Bad Kreuznach: Im Rahmen der Streifenfahrt konnte hier erneut eine beschädigte Bushaltestelle festgestellt werden. Es wurden erneut die Glasscheiben eingeschlagen.



4. Ringstraße Bad Kreuznach: Auch in einem Park in der Nähe des Diakonie-Krankenhauses kam es zu einer erheblichen Sachbeschädigung und zusätzlichen Verschmutzung durch mehrere Personen. Hier wurde eine Outdoor-Tischtennisplatte aus Beton angehoben, beiseite getragen und unbrauchbar beschädigt. Außerdem wurde das Stahlnetz eingerollt und dadurch verbogen. Es dürfte ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden sein. Die Täter, die dort vermutlich feierten, ließen ihren Müll zurück. Die Beamten konnten hier Beweismittel sicherstellen.



Es wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.



Die PI Bad Kreuznach bittet dringend um Mitteilung hilfreicher Hinweise zu den Tätern. Sie können sich jederzeit via Telefon, oder E-Mail bei der PI Bad Kreuznach melden.



