Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Gensingen

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Alzeyer Straße in Gensingen mehrere Fahrzeuge beschädigt.