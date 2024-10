Stromberg

Mehrere parkende Fahrzeuge mutwillig zerkratzt

Von Polizeidirektion Bad Kreuznach (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Am 05.10.2024 wird gegen 14:00 Uhr hiesiger Polizeidienststelle eine Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in der Ortslage Stromberg gemeldet.